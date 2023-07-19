Французский защитник Бенжамен Менди после двух лет судебных заседаний снова вернется на поле.

На своем официальном сайте Лорьян объявил о трансфере 29-летнего футболиста. Бенжамен Менди подписал соглашение с клубом на два сезона – до 2025 года.

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С французского защитника лишь пять дней назад, а именно 14 июля, сняли все обвинения в изнасилованиях. Последние два года Бенжамена Менди прошли в постоянных попытках очистить свое имя в судебных залах. Напомним, что проблемы защитника начались еще в 2021 году, когда его взяли под стражу. Манчестер Сити сразу отстранил футболиста от команды.

Лорьян станет четвертым французским клубом в карьере Менди. Ранее он выступал за Гавр, Марсель и Монако. В составе "мерлуз" защитник будет выступать под 5-м номером.

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