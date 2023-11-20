Екс-гравець Манчестер Сіті подав на клуб до суду – він придумав нове прізвисько для команди Гвардіоли
Лівий захисник Лор'яна Бенжамен Менді подав багатомільйонний позов проти Манчестер Сіті.
Менді подав на Манчестер Сіті до суду за невиплату заробітної плати. Про це інформує Sky Sports.
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"Містяни" перестали виплачувати французу зарплату в розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, після того, як у 2021 році йому висунули звинувачення у зґвалтуванні. Гравець домагається повернення зарплати, яку йому не платили до кінця його контракту – до червня 2023 року.
На початку цього року Менді був визнаний невинним за всіма пунктами обвинувачення.
Менді став найдорожчим захисником Прем'єр-ліги, коли Ман Сіті в 2017 році заплатив за нього Монако 52 мільйони фунтів. Він виграв із командою Гвардіоли 3 чемпіонства і придумав для неї нове прізвисько – "акули".
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