Менді подав на Манчестер Сіті до суду за невиплату заробітної плати. Про це інформує Sky Sports.

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"Містяни" перестали виплачувати французу зарплату в розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, після того, як у 2021 році йому висунули звинувачення у зґвалтуванні. Гравець домагається повернення зарплати, яку йому не платили до кінця його контракту – до червня 2023 року.

На початку цього року Менді був визнаний невинним за всіма пунктами обвинувачення.

Менді став найдорожчим захисником Прем'єр-ліги, коли Ман Сіті в 2017 році заплатив за нього Монако 52 мільйони фунтів. Він виграв із командою Гвардіоли 3 чемпіонства і придумав для неї нове прізвисько – "акули".

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