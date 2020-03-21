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Экс-игрок Ливерпуля уничтожил Салаха: "Он даже не может отдать пас на пять метров"

21 марта 23:31 55 Читати українською
Экс-игрок Ливерпуля уничтожил Салаха: "Он даже не может отдать пас на пять метров"
Мохамед Салах и Джейдон Санчо / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник мерсисайдцев Дон Хатчисон посоветовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу избавиться от Мохамеда Салаха и пригласить на место египтянина Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии.

"Я наблюдаю за Мохамедом Салахом еженедельно, и его показатели впечатляют. Ты смотришь на Салаха и видишь парня, который творит гениальные вещи, но большинство базовых вещей он делает так плохо, что в это невозможно поверить.

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Он даже не может отдать пас на пять метров. Такое впечатление, что он вообще не делится мячом и пытается обыграть каждого, с какой бы стороны поля ни находился. Если он смещается с правого фланга в центр, то никогда не сделает точный пас на нападающего.

Ты смотришь на него и думаешь: "Юрген Клопп и его тренерский штаб должны были поработать над этим". Но он до сих пор очень, очень плохо делает базовые вещи. При этом его показатели пугают, ведь он забивает невероятное количество голов в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Не поймите меня неправильно, я никого не предлагаю продавать, но если бы я был Юргеном Клоппом, и мне бы кто-то предложил Джейдона Санчо в обмен на Мо Салаха, я бы подумал над этим", – цитирует Хатчисона ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчо является одним из приоритетов в трансферной политике мерсисайдцев. Экс-наставник дортмундцев Юрген Клопп лично заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника и благодаря замечательным отношениям со своими бывшими работодателями сможет договориться о трансфере Джейдона в Ливерпуль.

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Англия Джейдон Санчо Джейдон Санчо Мохамед Салах Мохамед Салах Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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