Окружной суд Бирмингема объявил Пеннанта банкротом из-за немалых долгов, которые превышают 1 миллион фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Наркопритон в особняке за миллион – дом экс-вингера Ливерпуля и Арсенала стал фермой по производству конопли

Бывший футболист должен деньги кредиторам, включая городские советы, банки и коммунальные компании. Ранее в заброшенном доме Джермейна Пеннанта обнаружили огромную ферму конопли, впрочем, экс-футболист оказался непричастен к этому преступлению.

В общем, англичанин успел за свою насыщенную игровую карьеру поиграть за Арсенал, Лидс, Уотфорд, Ливерпуль, Бирмингем, Уиган, Сток Сити, Вулверхэмптон и ряд других менее известных коллективов.

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