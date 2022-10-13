Наркопритон в особняке за миллион – дом экс-вингера Ливерпуля и Арсенала стал фермой по производству конопли
12:02 - Читати українською
Имя Джермейна Пеннанта попало в неприятную историю с наркотиками.
В заброшенном доме Джермейна Пеннанта обнаружили огромную ферму конопли, сообщает The Sun. Полиция расследует дело – производство наркотиков может достигать промышленных масштабов.
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Пеннант приобрел дом за миллион фунтов в 2006 году, когда играл за Ливерпуль. С 2020-го после развода Джермейна и его девушки там никто не живет. Это позволило местной наркобанде взять дом под свой контроль.
Пеннант ничего не знал о наркопритоне в своем доме, поэтому был ошеломлен, услышав такие новости. Джермейн поиграл за Ливерпуль, Арсенал, Сток, Сарагосу, Лидс и Уиган.
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