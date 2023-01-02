Окружний суд Бірмінгема оголосив Пеннанта банкрутом через чималі борги, які перевищують 1 мільйон фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.

Наркокубло в будинку за мільйон – дім ексвінгера Ліверпуля та Арсенала став фермою з виробництва коноплі

Колишній футболіст заборгував гроші кредиторам, включаючи міські ради, банки та комунальні компанії. Раніше у покинутому будинку Джермейна Пеннанта виявили величезну ферму коноплі, втім ексфутболіст виявився непричетним до цього злочину.

Загалом, англієць встиг за свою насичену ігрову кар'єру пограти за Арсенал, Лідс, Уотфорд, Ліверпуль, Бірмінгем, Віган, Сток Сіті, Вулверхемптон та низку інших менш відомих колективів.

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