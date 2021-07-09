Бывший хавбек Карпат и ряда других клубов Мартин Онгла попробует свои силы в итальянском первенстве.

Камерунец присоединился к Вероне на правах аренды с возможностью выкупа, которая может стать обязательным при определенных условиях, сообщает официальный сайт клуба.

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Прошлый сезон Онгла провел в составе бельгийского Антверпена, где провел 43 матча и отметился 5 голами и 2 ассистами, выступая на позиции опорника. Также хавбек успел поиграть за Гранаду, Барселону Б и Карпаты.

К слову, африканец играл во Львове только полгода в сезоне 2018/19, проведя за "львов" 15 матчей, в которых записал в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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