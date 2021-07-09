Руководство Фенербахче убедило полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко присоединиться к турецкому клубу, сообщает Fanatik.

Вест Хэм серьезно нацелился на Яремчука – еще два клуба АПЛ готовы составить конкуренцию в борьбе за украинца

В новой команде 31-летний украинец будет зарабатывать около 3 млн евро в год, для сравнения, в Лондоне Андрей получает 6 млн. За Ярмолой также охотился Галатасарай.

Действующий контракт лидера сборной Украины с "молотобойцами" рассчитан до лета 2022-го. В прошлом сезоне он провел 24 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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