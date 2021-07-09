Колишній хавбек Карпат та низки інших клубів Мартін Онгла спробує свої сили в італійській першості.

Камерунець приєднався до Верони на правах оренди із можливістю викупу, яка може стати обов'язковою після досягнення певних умов, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Минулий сезон Онгла провів у складі бельгійського Антверпена, де провів 43 матчі та відзначився 5 голами та 2 асистами, виступаючи на позиції опорника. Також хавбек встиг пограти за Гранаду, Барселону Б та Карпати.

До слова, африканець грав у Львові лише півроку в сезоні 2018/19, провівши за "левів" 15 матчів, у яких записав до свого активу 2 голи та 2 асисти.

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