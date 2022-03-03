Бывший защитник Карпат Виталий Сапило оказался среди тех, кто получил звание Героя Украины за бои против российских оккупантов.

21-летний Виталий Сапило вместе с четырнадцатью воинами получил звание Героя Украины, сообщает официальный сайт Волынской облгосадминистрации.

Экс-защитник Карпат погиб под Киевом, обороняя столицу Украины от российских оккупантов

Воспитанник Карпат был командиром танкового взвода и обезвредил три десятка единиц техники врага. К сожалению, лейтенант погиб в результате авиаудара.

Напомним, Сапило – воспитанник ДЮСШ Карпаты (выпуск 2000 г. р., тренер – Савченко А. В.).

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