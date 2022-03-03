Екс-гравець Карпат посмертно отримав звання Героя України
Колишній захисник Карпат Віталій Сапило опинився серед числа тих, хто отримав звання Героя України за бої проти російських окупантів.
21-річний Віталій Сапило разом ще з чотирнадцятьма воїнами отримав звання Героя України, повідомляє офіційний сайт Волинської облдержадміністрації.
Екс-захисник Карпат загинув під Києвом, обороняючи столицю України від російських окупантів
Вихованець Карпат був командиром танкового взводу та знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. На жаль, лейтенант загинув внаслідок авіаудару.
Нагадаємо, Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 р. н., тренер – Савченко О. В.).
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