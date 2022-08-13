Два украинца – Евгений Будник и Виталий Квашук – могут присоединиться к команде российского блоггера Евгения Савина.

Савин покинул Россию после видео с украинскими футболистами, открыто осудившими полномасштабное вторжение. Блогер поселился в Кипре, куда перевез свою команду под названием Красава. Она теперь будет выступать во втором дивизионе.

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Сейчас производится комплектация коллектива на сезон. На просмотре находятся сразу два украинца – Евгений Будник и Виталий Квашук, информирует Эпоха Футбола . Оба футболиста, которые находятся в статусе свободных агентов, также попали в сториз Красавы во время тренировок.

31-летний Будник до войны был игроком Карпат. Последние месяцы выступал за греческий Астерас Влахиот. Последним клубом 29-летнего Квашука, воспитанника Динамо, был представитель элитного дивизиона Кипра Арис из Лимасола.

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