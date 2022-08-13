Двоє українців – Євген Буднік та Віталій Квашук – можуть приєднатись до команди російського блогера Євгена Савіна.

Савін покинув Росію після відео з українськими футболістами, які відкрито засудили повномасштабне вторгнення. Блогер оселився у Кіпрі, куди перевіз свою команду з назвою Красава. Вона тепер виступатиме в другому дивізіоні.

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Зараз проводиться комплектація колективу на сезон. На перегляді є одразу два українці – Євген Буднік та Віталій Квашук, інформує Епоха Футболу. Обоє футболістів, які перебувають у статусі вільних агентів, також потрапили в сторіз Красави під час тренувань.

31-річний Буднік до війни був гравцем Карпат. Останні місяці виступав за грецький Астерас Влахіот. Останнім клубом 29-річного Квашука, вихованця Динамо, був представник елітного дивізіону Кіпра Аріс з Лімасола.

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