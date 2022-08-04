"Наш футбол вне политики. В Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему миру. Мы берем самых достойных и лучших футболистов, желающих побеждать. Наша команда – это площадка для еврокубков.

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Российские футболисты будут однозначно в клубе. Позиция этого клуба такая же, как и в других бизнесах – спорт вне политики. Ребята, желающие побеждать и помогать нам в этом, будут частью нашей команды. Наши задачи – побеждать на внутреннем чемпионате и на международной арене", – заявил Мильштейн. Этот комментарий быстро распространили "российские СМИ".

К слову, Даниэль является уроженцем Украины, после распада СССР уехал со своей семьей в США, где стал успешным предпринимателем. Но принципиальностью и любовью к Украине не отличался. В частности, недавно он назначил главным тренером Санта-Коломы россиянина Дмитрия Черышева.

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