Бывший защитник Ювентуса, Интер, Ромы и ряда других итальянских клубов Луиджи Сартор рискует получить серьезное наказание за хранение наркотических веществ.

Итальянская полиция задержала Сартора вместе с его сообщником в заброшенном особняке, где они выращивали 106 кустов марихуаны, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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Сейчас экс-футболист находится под домашним арестом. По предварительным оценкам, в здании было найдено примерно 2 килограмма наркотических веществ. На допросе в суде Сартор воспользовался правом не отвечать на обвинения.

Отметим, что Луиджи за свою карьеру успел поиграть за Ювентус, Интер, Парму, Рома и другие итальянские клубы, трижды становился триумфатором Кубка УЕФА, столько же выигрывал Кубок Италии и еще один раз – Суперкубок Италии.

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