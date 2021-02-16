Колишній захисник Ювентуса, Інтер, Роми та низки інших італійських клубів Луїджі Сартор ризикує отримати серйозне покарання за зберігання наркотичних речовин.

Італійська поліція затримала Сартора разом з його спільником в покинутому особняку, де вони вирощували 106 кущів марихуани, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

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Наразі екс-футболіст перебуває під домашнім арештом. За попередніми оцінками, в будівлі було знайдено приблизно 2 кілограми наркотичних речовин. На допиті в суді Сартор скористався правом не відповідати на звинувачення.

Зазначимо, що Луїджі за свою кар'єру встиг пограти за Ювентус, Інтер, Парму, Рому та інші італійські клуби, тричі ставав тріумфатором Кубка УЄФА, стільки ж вигравав Кубок Італії та ще одного разу – Суперкубок Італії.

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