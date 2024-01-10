Полузащитник Юрий Тлумак в ближайшее время должен присоединиться к львовским Карпатам.

Тлумак завершает переход в Карпаты – стороны вышли на финишную прямую в переговорах, информирует Sport.ua. Таким образом, хавбек станет первым зимним усилением львовян.

Заря неожиданно прекратила сотрудничество с экс-хавбеком Динамо

Сейчас Юрий находится без клуба, завершив сотрудничество с Зарей, хотя его контракт был рассчитан до 31 декабря 2025 года. Добавим, что Тлумак является воспитанником Карпат (и сыном легендарного голкипера "зелено-белых" Андрея Тлумака), также успел поиграть за Динамо, Черноморец и Зарю.

В январе 2022-го за 120 тысяч евро Тлумак перебрался в Зарю (луганчане впоследствии одалживали его Карпатам). Transfermarkt оценивает Юрия в 150 тысяч евро.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ