Тлумак завершує перехід до Карпат – сторони вийшли на фінішну пряму в переговорах, інформує Sport.ua. Таким чином, хавбек стане першим зимовим підсиленням львів'ян.

Зоря несподівано припинила співпрацю з екс-хавбеком Динамо

Наразі Юрій перебуває без клубу, завершивши співпрацю із Зорею, хоча його контракт був розрахований до 31 грудня 2025 року. Додамо, що Тлумак є вихованцем Карпат (і сином легендарного голкіпера "зелено-білих" Андрія Тлумака), також встиг пограти за Динамо, Чорноморець та Зорю.

У січні 2022-го за 120 тисяч євро Тлумак перебрався у Зорю (луганці згодом позичали його Карпатам). Transfermarkt оцінює Юрія у 150 тисяч євро.

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