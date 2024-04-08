"Я знаю, точно, что Саша всем сердцем искренне поддерживает нас, военных и украинских беженцев. Я к нему обращался и он ни разу не отказал, решил вопрос нашей медицинской роты, за что ему большое спасибо. Зинченко ответил мне сразу: "Без вопросов, Влад. Всегда обращайся".

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Что касается его заявления, то Зинченко сказал то, что у него в душе, то, что он думает. Он мыслями полностью с Украиной и я уверен, что его заявление это не популизм, но пусть помогает лучше своей игрой и волонтерством. Не все это могут сделать. Саша – наш казак, который желает Украине победы и делает все для этого.

Что отвечу Орье? На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся! А лучше, как человек небедный, пусть поможет обороне Украины финансово, это в их, богатых жителей Европы, интересах. То что Саня делает – дорогого стоит. Уважение ему и почет", – поделился Ващук в комментарии Sport-express.

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