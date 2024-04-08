Ващук відповів колишній зірці АПЛ за наїзд на Зінченка: "Краще нехай допоможе обороні України"
Колишній захисник Динамо Владислав Ващук відреагував на слова захисника Галатасарая Сержа Ор'є щодо Олександра Зінченка, який розповів про готовність приєднатись до лав ЗСУ.
"Я знаю, точно, що Сашко всім серцем щиро підтримує нас, військових і українських біженців. Я до нього звертався і він ні разу не відмовив, розв'язав питання нашої медичної роти, за що йому дуже дякую. Зінченко відповів мені одразу: "Без питань, Владе. Завжди звертайся".
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Що стосується його заяви, то Зінченко сказав те, що в нього в душі, те, що він думає. Він думками повністю з Україною і я впевнений, що його заява це не популізм, але нехай допомагає краще своєю грою та волонтерством. Не всі це можуть зробити. Сашко – наш козак, який бажає Україні перемоги і робить все для цього.
Що відповім Ор'є? На Ор’є не потрібно звертати уваги. Це звичайна провокація. Нехай Ор’є не лізе в наші справи і не підказує, що нам робити. Самі розберемося! А краще, як людина небідна, нехай допоможе обороні України фінансово, це в їхніх, багатих жителів Європи, інтересах. Те що Саня робить – дорогого коштує. Повага йому і шана", – поділився Ващук в коментарі Sport-express.
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