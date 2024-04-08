"Я знаю, точно, що Сашко всім серцем щиро підтримує нас, військових і українських біженців. Я до нього звертався і він ні разу не відмовив, розв'язав питання нашої медичної роти, за що йому дуже дякую. Зінченко відповів мені одразу: "Без питань, Владе. Завжди звертайся".

Зінченка звинувачують у грі на публіку – екс-зірка АПЛ радить українцю іти воювати

Що стосується його заяви, то Зінченко сказав те, що в нього в душі, те, що він думає. Він думками повністю з Україною і я впевнений, що його заява це не популізм, але нехай допомагає краще своєю грою та волонтерством. Не всі це можуть зробити. Сашко – наш козак, який бажає Україні перемоги і робить все для цього.

Що відповім Ор'є? На Ор’є не потрібно звертати уваги. Це звичайна провокація. Нехай Ор’є не лізе в наші справи і не підказує, що нам робити. Самі розберемося! А краще, як людина небідна, нехай допоможе обороні України фінансово, це в їхніх, багатих жителів Європи, інтересах. Те що Саня робить – дорогого коштує. Повага йому і шана", – поділився Ващук в коментарі Sport-express.

Арсенал знову піднявся на вершину АПЛ, розгромивши Брайтон – Зінченко вдруге поспіль вийшов у основі й міг віддати асист