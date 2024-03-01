"Как переживал большую серию травм? Тяжело. Все равно все эти проблемы проживаешь с собой, в семейном кругу. Даже сейчас задумываешься, что время уже не вернешь. У каждого своя судьба. У меня она такая. Я ничего не могу с этим сделать.

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Где-то восстановление было неправильным. Позже я наладил этот план и старался профессионально к этому относиться. Ты не можешь относиться по-другому, когда у тебя что-то болит, дискомфорт и тебе нужно через это пройти. С чем это связано? Генетика. Если тебе дал Бог здоровье какого-то коня, то ничего не случится, держишь себя в форме. Ты можешь как-то это корректировать, но полностью нивелировать это нереально. Это мое субъективное мнение.

У меня было достаточно много операций. Каждая из них бесследно не проходит. Ты восстанавливаешься, но все равно это несет за собой последствия. Тело по-другому начинает работать, где-то начинаешь себя беречь, переносишь нагрузку на другую ногу, дисбаланс в организме.

После травмы в Динамо я увидел, что на меня не рассчитывают. В Заре не получилось. Ментально на меня это все очень сильно давило. В Колосе я вернулся к привычному ритму, когда тренировочный цикл чередуется с матчами, при коллективе. Ты снова начинаешь кайфовать от футбола. Психологическое состояние очень улучшилось, вернулся в футбол. Два разных Никиты", – поделился Бурда в интервью Украинскому футболу.

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