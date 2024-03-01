"Як переживав велику серію травм? Важко. Все одно всі ці проблеми проживаєш з собою, в родинному колі. Навіть зараз замислюєшся, що час вже не повернеш. У кожного своя доля. В мене вона така. Я нічого не можу з цим зробити.

"Мені незрозуміло, чому його не залишили": вихованець Динамо здивований, що клуб відпустив досвідченого гравця

Десь відновлення було неправильним. Пізніше я налагодив цей план і старався професійно до цього ставитися. Ти не можеш відноситись по-іншому, коли в тебе щось болить, дискомфорт і тобі потрібно через це пройти. З чим це пов'язую? Генетика. Якщо тобі дав Бог здоров'я якогось коня, то нічого не трапиться, тримаєш себе в формі. Ти можеш якось це корегувати, але повністю нівелювати це нереально. Це моя суб'єктивна думка.

В мене було досить багато операцій. Кожна з них безслідно не проходить. Ти відновлюєшся, але все одно це несе за собою наслідки. Тіло по-іншому починає працювати, десь починаєш себе берегти, переносиш навантаження на іншу ногу, дисбаланс в організмі.

Після травми в Динамо я побачив, що на мене не розраховують. В Зорі не вийшло. Ментально на мене це все дуже сильно тиснуло. В Колосі я повернувся до звичного ритму, коли тренувальний цикл чергується з матчами, при колективі. Ти знову починаєш кайфувати від футболу. Психологічний стан дуже покращився, повернувся в футбол. Два різних Микити", – поділився Бурда в інтерв'ю Українському футболу.

Колос дотиснув Верес у матчі різних таймів – фірмова гармата Цурікова, дебютний гол легіонера-новачка