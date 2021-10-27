"Принял ли бы предложение от Шахтера? На сегодняшний день – да. Но на тот момент, когда был в Динамо, конечно, нет. Динамо в сердце, но футбол есть футбол. Почему не поиграть в команде, где играют в хороший футбол, Лига чемпионов ежегодно? Любой адекватный футболист согласится.

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Если выбирать между Динамо и Шахтером, конечно, Динамо, здесь и речи быть не может. А если между Грузией и Шахтером, то конечно донецкий клуб", – поделился Чумак в интервью meta-ratings.

Напомним, Евгений является воспитанником киевского Динамо, за которое выступал до сентября 2016 года. За первую команду "бело-синих" хавбек провел всего 7 матчей, в которых сумел отличиться одним голом.

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