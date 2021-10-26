"Почему не удалось заиграть в Динамо? Есть мнение, что это может быть из-за того, что я пошел на программу "Моя игра" на телеканале "Футбол". Потому что в то время и Ребров ко мне хорошо относился, и Рауль Рианчо хвалил, после матчей подходил и говорил, что я молодец.

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Затем за два тура до конца чемпионата мы поехали с U-20 на чемпионат мира в Новую Зеландию. Там я сыграл все матчи. Мы приехали, а мне тренер дубля говорит, что ты с нами. Пока был в Новой Зеландии, эта программа вышла. Люди посмотрели, кому-то, наверное, не понравилось. Хотя я спрашивал разрешения, могу ли пойти на программу. Мне ответили, что можешь идти без проблем. Вот потом такая непонятная ситуация получилась.

Ладно, если бы была какая-то причина – пьянки, девушки, опоздание на тренировку, играл плохо, тогда можно было понять. А так мне сказали, что по этой причине так все получилось с Динамо", – рассказал Чумак в интервью meta-ratings.

Напомним, Евгений является воспитанником киевского клуба, за который выступал до сентября 2016 годы. За первую команду "бело-синих" хавбек провел лишь 7 матчей, в которых сумел отличиться одним голом.

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