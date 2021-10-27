"Чи прийняв би пропозицію від Шахтаря? На сьогодні – так. Але на той момент, коли був у Динамо, звісно, ні. Динамо в серці, але футбол є футбол. Чому не пограти у команді, де грають у хороший футбол, щороку Ліга чемпіонів? Будь-який адекватний футболіст погодиться.

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Якщо вибирати між Динамо та Шахтарем, звичайно, Динамо, тут і мови не може бути. А якщо між Грузією та Шахтарем, то, звичайно, донецький клуб", – поділився Чумак у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Євген є вихованцем київського Динамо, за яке виступав до вересня 2016 року. За першу команду "біло-синіх" хавбек провів лише 7 матчів, у яких зумів відзначитись одним голом.

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