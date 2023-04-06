Экс-игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет – он дублем бил Шахтер в финале Юношеской ЛЧ
Атакующий полузащитник Айзая Браун принял сложное решение о завершении игровой карьеры.
Проявить себя Айзае помешали травмы – дважды в течение трех месяцев он пережил сшивание ахиллового сухожилия. Об этом игрок сообщил в своём Твиттере.
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Браун так и не сумел закрепиться в элитном дивизионе. Будучи игроком Челси, он скитался по арендам и защищал цвета таких клубов как Витесс, Ротерем Юнайтед, Хаддерсфилд Таун, ВБА, Лидс, Лутон, Шеффилд Уэнсдей. Последним клубом в карьере 26-летнего футболиста стал Престон Норт Энд.
Браун считался перспективным игроком и регулярно вызывался в сборную Англии U-16, U-17, U-19 и U-20. В 2014 году он выиграл юношеский чемпионат Европы U-17.
Наиболее звёздным временем Айзаи стал 2015 год, когда он в составе молодёжной команды Челси выиграл Кубок Англии и Юношескую Лигу УЕФА. В том розыгрыше Челси одолел в финале Шахтёр, а сам Браун отличился дублем – на 7 и 55 минутах.
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