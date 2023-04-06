Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинение форварду Вулверхэмптона Даниэлю Поденсе в том, что он плюнул в Бреннана Джонсона из Ноттингем Форест во время субботнего матча 29 тура АПЛ. Об этом информирует The Athletic.

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Видеоассистент рефери (VAR) Нил Сварбрик просмотрел инцидент во время игры, но заявил, что отснятый материал неубедителен, и решил не рекомендовать главному арбитру удалить Поденсе.

После матча португалец написал в своём Instagram: "Меня обвинили в том, чего я не совершал. Я не плевал в игрока Ноттингема. Я говорю правду и никогда не поступил бы так по отношению к коллеге".

Джонсон после матча заявил, что "почувствовал плевок в лицо".

Матч между Ноттингем Форест и Вулверхэмптоном завершился вничью 1:1. Голами отличились Бреннан Джонсон и Даниэль Поденсе.

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