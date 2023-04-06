Проявити себе Айзаї завадили травми – двічі протягом трьох місяців він пережив зшивання ахіллового сухожилля. Про це гравець повідомив у своєму Твіттері.

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Браун так і не зумів закріпитися в елітному дивізіоні. Будучи гравцем Челсі, він поневірявся по орендах і захищав кольори таких клубів, як Вітесс, Ротерем Юнайтед, Хаддерсфілд Таун, ВБА, Лідс, Лутон, Шеффілд Венсдей. Останнім клубом у кар'єрі 26-річного футболіста став Престон Норт Енд.

Браун вважався перспективним гравцем і регулярно викликався до збірної Англії U-16, U-17, U-19 і U-20. У 2014 році він виграв юнацький чемпіонат Європи U-17.

Найбільш зоряним часом Айзаї став 2015 рік, коли він у складі молодіжної команди Челсі виграв Кубок Англії та Юнацьку Лігу УЄФА. У тому розіграші Челсі здолав у фіналі Шахтар, а сам Браун відзначився дублем – на 7 і 55 хвилинах.

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