Один из самых перспективных когда-то полузащитников мира Алекс Сонг решил продолжить выступления в Африке.

Бывший полузащитник Барселоны, Арсенала и Вест Хэма Алекс Сонг будет выступать за Арта Солар из Джибути (государство в Восточной Африке – Футбол 24).

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33-летний футболист подписал с клубом контракт на два года, сообщает издание Marca. Параллельно Сонг будет тренировать детей в местной клубной академии.

Напомним, последним клубом игрока был швейцарский Сьон, который он покинул в марте этого года.

К слову, наибольшей славы Сонг получил выступая за Барселону, куда перешел из лондонского Арсенала в августе 2012 года за 19 млн евро. С каталонцами камерунец выиграл чемпионат Испании в сезоне 2012/13 и стал обладателем Суперкубка Испании-2013. Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

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