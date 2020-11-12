Один з найперспективніших колись півзахисників світу Алекс Сонг вирішив продовжити виступи в Африці.

Колишній півзахисник Барселони, Арсенала і Вест Хема Алекс Сонг виступатиме за Арта Солар з Джибуті (держава у Східній Африці – Футбол 24).

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33-річний футболіст підписав з клубом контракт на два роки, повідомляє видання Marca. Паралельно Сонг тренуватиме дітей у місцевій клубній академії.

Нагадаємо, останнім клубом гравця був швейцарський Сьйон, який він покинув у березні цього року.

До слова, найбільшої слави Сонг здобув виступаючи за Барселону, куди перейшов з лондонського Арсенала у серпні 2012 року за 19 млн євро. З каталонцями камерунець виграв чемпіонат Іспанії в сезоні 2012/13 та став володарем Суперкубка Іспанії-2013. Transfermarkt оцінює футболіста у 400 тисяч євро.

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