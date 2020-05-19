"Мне было по*** – знал, что стану миллионером": Сонг сознательно рисковал карьерой ради денег Барселоны

Бывший игрок Барселоны Алекс Сонг рассказал о главной мотивации при переходе в каталонский клуб.

"Я провел в Арсенале восемь лет, но начал хорошо жить только в последние четыре. Это произошло потому, что моя зарплата сильно возросла. Но при этом я понял, как много тратил. Когда я только перешел в Арсенал, то получал 15 000 фунтов в неделю.

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Я был молодым парнем. Я хотел общаться с большими парнями, покупать все, что хочу, и устраивать безумные вечеринки. Я приходил на тренировку и видел Тьерри Анри – короля, который появлялся на очень крутой машине. Я сказал себе, что хочу получить такую ​​же любыми средствами.

За все время в Арсенале я не смог накопить даже 100 000 фунтов, а люди думали, что я миллионер. Когда Барселона предложила мне контракт, и я увидел, сколько буду получать, то даже не задумывался. Я подумал, что моя жена и дети должны жить в комфорте, когда моя карьера закончится. Я встретился со спортивным директором Барсы, и он сказал, что я не буду часто выходить на поле. Но мне было по***! Я знал, что теперь стану миллионером", – приводит слова Сонга Mirror.

Напомним, Барселона купила Сонга у Арсенал летом 2012 за 19 млн евро. За четыре года он дважды переходил в Вест Хэм на правах аренды. Сыграл в 39 матчах Ла Лиги, забив один мяч.

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