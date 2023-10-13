Бразилия и Аргентина по-разному сыграли в 3-м туре отбора к чемпионату мира-2026. Смотрите видеообзоры матчей Бразилия – Венесуэла и Аргентина – Парагвай на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 3-й тур

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Отаменди, 3

Аргентина минимально победила Парагвай, а единственный гол во встрече забил Отаменди уже на 3 минуте. Защитник классным ударом с лету замкнул навес де Пауля со штрафного. Не помог забить больше и выход Месси – Лео вышел на замену на 53 минуте, но игра так и завершилась 1:0.

Бразилия – Венесуэла – 1:1 Голы: Габриэл, 50 – Бельо, 85 А Бразилия неожиданно потеряла очки в игре против Венесуэлы. Именно бразильцы повели в счете на старте второго тайма – Неймар навесил с углового, а Габриэл мощным ударом головой замкнул подачу. Однако Венесуэла в конце игры забила настоящий шедевр: Бельо ударом в падении через себя не оставил шансов Эдерсону.

Бразилия с ассистом Неймара сенсационно потеряла очки с Венесуэлой, Аргентина с Месси одолела Парагвай: отбор ЧМ-2026