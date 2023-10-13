Сенсационная осечка Бразилии против Венесуэлы, продолжение сухой серии Аргентины: видеообзоры матчей отбора к ЧМ-2026
11:43 - Читати українською
Бразилия и Аргентина по-разному сыграли в 3-м туре отбора к чемпионату мира-2026. Смотрите видеообзоры матчей Бразилия – Венесуэла и Аргентина – Парагвай на "Футбол 24".
ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 3-й тур
Аргентина – Парагвай – 1:0
Гол: Отаменди, 3
Аргентина минимально победила Парагвай, а единственный гол во встрече забил Отаменди уже на 3 минуте. Защитник классным ударом с лету замкнул навес де Пауля со штрафного. Не помог забить больше и выход Месси – Лео вышел на замену на 53 минуте, но игра так и завершилась 1:0.
Бразилия с ассистом Неймара сенсационно потеряла очки с Венесуэлой, Аргентина с Месси одолела Парагвай: отбор ЧМ-2026
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