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Екс-гравець Арсенала-Київ був пограбований – деталі інциденту

18:30 2010 Читать на русском
Екс-гравець Арсенала-Київ був пограбований – деталі інциденту
Злочинці розбили скло у автомобілі / Соцмережі

Колишнього футболіста Арсенала-Київ Артема Гаєвського було пограбовано у центрі столиці.

Екс-нападник Арсенала припаркував свій автомобіль біля грузинського ресторану, де і перебував під час пограбування, повідомляє Xsport.

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Злочинці розбили скло автомобіля та викрали з салону особисті документи, ключі від квартири Гаєвського та пістолет Макарова, що стріляє резиновими кулями.

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Наразі невідомо, чи є у екс-гравця Арсенала-Київ дозвіл на зброю. Поліція відкрила кримінальне провадження, але злочинців поки не затримано.

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Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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