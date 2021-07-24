23 июля состоялось третье заседание по делу о нанесении телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл и нападении на еще одну девушку в ноябре 2020 года, сообщает The Mirror.

Гиггз опроверг обвинения в секс-скандале – назначена дата нового судебного заседания

Секретарь суда озвучил подробности обвинительного акта. Кроме избиения, Гиггз не позволял Гревилл проводить ночь с другими, выбрасывал ее вещи из дома, когда она расспрашивала его об отношениях с другими женщинами. Райан также бил Кейт ногой в лондонском отеле, а потом вытолкнул ее обнаженной из номера, после чего бросил в нее сумку, когда она обвинила его во флирте с другими.

Экс-звезда МЮ еще писал нежелательные сообщения и названивал девушке и ее друзьям, когда они пытались прекратить отношения, преследовал ее вблизи дома, на работе и в спортзале.

Все обвинения Райан Гиггз отрицает. Следующее досудебное слушание состоится в Королевском суде Манчестера 8 октября. А вот суд по делу запланирован на 24 января. Сейчас специалист вышел под залог, но он не может контактировать с женщинами, которые обвиняют его в нападении.

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