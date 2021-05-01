Экс-полузащитник Ворсклы Дмитрий Щербак стал игроком Полтавы, сообщает официальный сайт любительского клуба.

Жилмар неожиданно возглавил любительский клуб в Украине

24-летний футболист, который недавно покинул команду Юрия Максимова, будет выступать за новый клуб до конца сезона. На данный момент Полтава идет в турнирной таблице любительского чемпионата Украины пятой.

Напомним, Щербак – воспитанник полтавского футбола. Его первой командой была именно Полтава (2012-2014). Затем он долгое время выступал в России (Кубань, Анжи, Волга-Олимпиец, Нижний Новгород). В июле 2019-го снова вернулся в Полтаву, откуда через полгода перешел в Ворсклу. В текущем сезоне провел за "зелено-белых" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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