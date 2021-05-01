Екс-півзахисник Ворскли Дмитро Щербак став гравцем Полтави, повідомляє офіційний сайт аматорського клубу.

Жилмар несподівано очолив аматорський клуб в Україні

24-річний футболіст, який нещодавно покинув команду Юрія Максимова, виступатиме за любителів до кінця сезону. На даний момент Полтава йде у турнірній таблиці аматорського чемпіонату України п'ятою.

Нагадаємо, Щербак – вихованець полтавського футболу. Його першою командою була саме Полтава (2012-2014). Потім він тривалий час виступав у Росії (Кубань, Анжи, Волга-Олімпієць, Нижній Новгород). В липні 2019-го знову повернувся у Полтаву, звідки за півроку перейшов у Ворсклу. У поточному сезоні провів за "зелено-білих" 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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