Жилмар неожиданно возглавил любительский клуб в Украине
Бывший тренер Львова Жилмар Тадеу да Силва снова будет работать в украинском первенстве, но на этот раз в любительском чемпионате.
Клуб Полесье (Ставки) объявил о подписании бразильского наставника Жилмара Тадеу да Силвы, информирует Facebook-страница клуба.
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Отметим, что Полесье выступает в любительском первенстве Украины, представляя село Ставки Радомышльского района (Житомирская область).
Напомним, бразильский специалист возглавил Львов перед началом сезона 2019/20, однако был вынужден покинуть клуб уже после четырех туров УПЛ – выяснилось, что Жилмар не имеет тренерской лицензии надлежащего уровня.
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