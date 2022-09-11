Голы, которыми можно любоваться часами, забивают не только в топ-чемпионатах.

Первая лига, 3-й тур

Полесье – ФСК Мариуполь – 4:2

Голы: Грицук, 7, (пен.), Будковский, 21, 88, Кушниренко, 68 – Мамросенко, 39, Быковский, 50

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В матче 3-го тура Первой лиги Полесье дома принимало ФСК Мариуполь. Хозяева после первого тайма вели со счетом 2:1, а на 50-й минуте пропустили второй раз. И как пропустили!

Полузащитник мариупольцев Игорь Быковский, в свое время прошедший школу Шахтера, Арсенала, высшелигового Мариуполя и ереванского Локомотива, получив мяч после вбрасывания из-за боковой, сделал движение вперед, резко развернулся и из-под защитника закрутил мяч в дальний угол ворот под перекладину. Невероятная красота!

К сожалению, удаление Чушенко через 8 минут не позволило мариупольцам удержать ничью – подопечные Калитвинцева забили еще дважды и с 9-ю баллами возглавили турнирную таблицу Первой лиги.

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