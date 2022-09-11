США, Лига 1

Шарлотт Индепенденс – Гринвилл – 2:1

Голы: Беннетт, 24 (п.), Шевцов, 85 – Фрики, 50

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Бывший форвард Десны Илья Швецов, ныне защищающий цвета клуба третьей американской лиги Шарлотт Индепенденс, снова отличился голевым действием за свою команду. Хозяева благодаря пенальти повели в счете в середине первого тайма, однако после перерыва пропустили в ответ и пришлось начинать все сначала.

Тренер команды из Северной Каролины на 84-й минуте решил выпустить вместо автора первого гола Шевцова. И украинец отблагодарил за доверие! В первом же моменте ему удалось вывести свою команду вперед и, как следствие, принести сверхважные три очка. Илья сумел освободиться от плотной опеки защитников и первым дотянулся до мяча после навеса с углового, головой переправив сферу мимо голкипера.

Напомним, в текущем сезоне Шевцов в 16-ти матчах за Шарлотт Индепенденс забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его команда после 25-ти туров идет шестой, имея в своем активе 33 очка – от лидера ее отделяет 7 пунктов.

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