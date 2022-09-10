Состоялись субботние матчи в рамках 3-го тура Первой лиги, в которых сыграли и лидеры групп А и Б. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.

Первая лига 2022/23, 3-й тур

Чернигов – Оболонь – 0:1

Гол: Батальский, 89, (пен.)

Полесье – ФСК Мариуполь – 4:2

Голы: Грицук, 7, (пен.), Будковский, 21, 88, Кушниренко, 68 – Мамросенко, 39, Быковский, 50

Удаление: Чушенко, 58 (ФСК Мариуполь)

Скорук – Горняк-Спорт – 1:1

Голы: Мишуренко, 6 – Сейтхалилов, 37

Диназ – Эпицентр – 1:3

Голы: Вакуленко, 3 – Горный, 5, 59, (пен.), Пучковский, 83

Чернигов и Оболонь смогли выявить победителя на последних минутах встречи – Батальский реализовал пенальти и принес победу Оболони, которая поднялась на второе место в группе Б Первой лиги. Скорук и Горняк-Спорт разошлись миром – на гол Мишуренко результативно ответил Сейтхалилов.

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В группе А Полесье продолжило свое победное шествие. Грицук открыл счет в матче голом с пенальти, а Будковский удвоил преимущество на 21 минуте. Мамросенко забил до перерыва, а на старте второй половины Быковский выровнял положение. Впрочем, фаворит вырвал победу – Кушниренко и Будковский своими голами сделали счет 4:2. Интересно, что после встречи вместе с игроками Полесья победу отпраздновал Александр Усик.

Эпицентр уверенно обыграл Диназ. Команды обменялись голами в самом начале, но во второй половине Горный и Пучковский принесли победу Эпицентру.