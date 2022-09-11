Голи, якими можна милуватися годинами, забивають не лише у топ-чемпіонатах.

Перша ліга, 3-й тур

Полісся – ФСК Маріуполь – 4:2

Голи: Грицук, 7, (пен.), Будківський, 21, 88, Кушніренко, 68 – Мамросенко, 39, Биковський, 50

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У матчі 3-го туру Першої ліги Полісся вдома приймало ФСК Маріуполь. Господарі після першого тайму вели з рахунком 2:1, а на 50-й хвилині пропустили вдруге. І як пропустили!

Півзахисник маріупольців Ігор Биковський, який свого часу пройшов школу Шахтаря, Арсенала, вищолігового Маріуполя і єреванського Локомотива, отримавши м'яч після вкидання з-за бокової, зробив рух вперед, різко розвернувся і з-під захисника закрутив м'яч у дальній кут воріт під поперечину. Неймовірна краса!

На жаль, вилучення Чушенка через 8 хвилин не дозволило маріупольцям втримати нічию – підопічні Калітвінцева забили ще двічі і з 9-ма балами очолили турнірну таблицю Першої ліги.

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