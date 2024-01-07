Украинский полузащитник Александр Нойок продолжит выступления за Атырау, сообщает клубная пресс-служба.

Оболонь готовится подписать двух опытных игроков – один из них был без клуба последние полгода, другой играет в футзал

Детали пролонгации не разглашаются, однако Transfermarkt рапортует, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Нойок – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональную карьеру в 2010 году. В Украине успел поиграть за Говерлу, Металлист и донецкий Металлург. В 2016-м начал свой зарубежный вояж – выступал в Беларуси за Динамо Минск, Динамо Брест и Рух, в российском Оренбурге, кипрском Аполлоне и израильском Маккаби Бней-Рейна.

За Атырау Александр выступает с февраля 2023 года – в его активе 2 гола в 29 матчах. Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 350 тысяч евро.

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