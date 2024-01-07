Український півзахисник Олександр Нойок продовжить виступи за Атирау, повідомляє клубна прес-служба.

Оболонь готується підписати двох досвідчених гравців – один з них був без клубу останні півроку, інший грає у футзал

Деталі пролонгації не розголошуються, однак Transfermarkt рапортує, що угода буде чинною до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Нойок – вихованець Шахтаря, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 2010 році. В Україні встиг пограти за Говерлу, Металіст і донецький Металург. У 2016-му розпочав свій закордонний вояж – виступав у Білорусі за Динамо Мінськ, Динамо Брест і Рух, у російському Оренбурзі, кіпрському Аполлоні та ізраїльському Маккабі Бней-Рейна.

За Атирау Олександр виступає з лютого 2023 року – у його доробку 2 голи у 29 матчах. Transfermarkt оцінює 31-річного гравця у 350 тисяч євро.

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