Киевский клуб продолжает работу на трансферном рынке – на радарах "пивоваров" оказались Евгений Запорожец и Максим Грисьо.

Украинские полузащитники Евгений Запорожец и Максим Грисьо могут продолжить карьеру в Оболони, сообщает "ТаТоТаке".

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Оба футболиста сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, 29-летний Запорожец с 2014 года защищал цвета Ингульца и после 10 лет покинул клуб из Петрово. Интересно, что Евгений ныне заявлен за футзальную команду Тайфун на чемпионат Днепропетровской области.

27-летний Грисьо – воспитанник львовского футбола. Выступал за Карпаты, Рух, Львов и ОПФК Черкащина. Последним его клубом был Черноморец, который он покинул в августе 2023-го и с тех пор оставался без команды (суммарно он находился в системе "моряков" около 2 месяцев, но провел на поле лишь 2 минуты). Transfermarkt оценивает Запорожца в 400 тысяч евро, Грисьо стоит на 100 тысяч меньше.

К слову, Запорожец уже подтвердил свой возможный трансфер. "Вариант с Оболонью по состоянию на сегодня основной. Общаемся, думаю, в течение ближайших дней все станет понятно", – сказал он в комментарии Sport.ua.

Оболонь на зимнюю паузу ушла на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 14 очков. Команда выходит из отпуска в понедельник, 8 января.

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