Казахстан, Премьер-лига, 2-й тур

Тобол – Елимай – 4:2

Голы: Иванович, 26, Шахов, 30, Купер, 72, Тапалов, 90+1 – Тамбе, 2, Шина, 53 (п.)

Удаление: Шараванья, 62 (Елимай, красная карточка)

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Во 2-м туре казахского первенства Тобол на своем поле перестрелял Елимай и с 6-ю очками возглавил турнирную таблицу. Хозяева пропустили уже на второй минуте, но на перерыв ушли ведя в счете 2:1 (второй гол Тобола и дебютный для себя в текущем сезоне забил украинский полузащитник Евгений Шахов, разрядив пушку с дальнего расстояния).

В середине второго тайма экс-вингер Львова Шина с пенальти восстановил статус-кво, но нелепый фол Шараваньи далеко от ворот оставил Елимай в меньшинстве. Дожать обескровленного соперника было делом времени – Тобол забил еще дважды и праздновал справедливую победу.

К слову, кроме Шахова и Шины в матче приняли участие еще 3 экс-представителя УПЛ – Ндиайе Пап Альюн из Ворсклы, Николай Золотов из Колоса и Никита Корзун из Динамо.

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