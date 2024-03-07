Экс-хавбек сборной Украины отметился голом за рубежом – дебютный мяч помог команде выйти в лидеры
В поединке 2-го тура чемпионата Казахстана Тобол одолел Елимай (4:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Казахстан, Премьер-лига, 2-й тур
Тобол – Елимай – 4:2
Голы: Иванович, 26, Шахов, 30, Купер, 72, Тапалов, 90+1 – Тамбе, 2, Шина, 53 (п.)
Удаление: Шараванья, 62 (Елимай, красная карточка)
Карпаты готовятся подписать двух легионеров – Маркевич рассказал о кадровой чистке в команде
Во 2-м туре казахского первенства Тобол на своем поле перестрелял Елимай и с 6-ю очками возглавил турнирную таблицу. Хозяева пропустили уже на второй минуте, но на перерыв ушли ведя в счете 2:1 (второй гол Тобола и дебютный для себя в текущем сезоне забил украинский полузащитник Евгений Шахов, разрядив пушку с дальнего расстояния).
В середине второго тайма экс-вингер Львова Шина с пенальти восстановил статус-кво, но нелепый фол Шараваньи далеко от ворот оставил Елимай в меньшинстве. Дожать обескровленного соперника было делом времени – Тобол забил еще дважды и праздновал справедливую победу.
К слову, кроме Шахова и Шины в матче приняли участие еще 3 экс-представителя УПЛ – Ндиайе Пап Альюн из Ворсклы, Николай Золотов из Колоса и Никита Корзун из Динамо.
Чеберко с победы стартовал в заокеанской ЛЧ – автогол в добавленное время помог чемпиону МЛС приблизиться к четвертьфиналу