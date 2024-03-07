В борьбе за выход в следующий тур Кубка чемпионов КОНКАКАФ Коламбус Крю на выезде вырвал победу у Динамо Хьюстон (1:0). Читайте отчет об игре и смотрите видео гола на "Футбол 24".

Кубок чемпионов КОНКАКАФ (Сев. и Цн. Америка), 1/8 финала, первый матч

Динамо Хьюстон – Коламбус Крю – 0:1

Гол: Карраскилья, 90+6 (аг.)

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В борьбе за выход в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ сошлись Динамо Хьюстон и Коламбус Крю. В основе команды из Огайо вышел украинский защитник Евгений Черебко и провел на поле весь матч. К слову, Коламбус на правах чемпиона пропустил стадию 1/16 финала и стартовал сразу с 1/8. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва команды обменялись мячами. Однако оба не были засчитаны из-за офсайдов.

Все шло к безголевой ничьей, пока на шестой добавленной минуте не помог досадный автогол. Коламбус получил право на штрафной метров с 40-ка. Эйдан Моррис решил не навешивать, а отпасовал слева на линию штрафной на Александру Мецана. Румынский форвард прошел несколько метров и пробил. Мяч попал в панамского хавбека Карраскилью и влетел в дальний угол. Ответный матч состоится через неделю, 13 марта.

Напомним, Кубок чемпионов КОНКАКАФ – ежегодный футбольный турнир, который проводится среди лучших клубов стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна. С 2008-го по 2023-й годы носил название Лига чемпионов КОНКАКАФ. Является аналогом Лиги чемпионов УЕФА.

К слову, Коламбус Крю в прошлом сезоне стал чемпионом МЛС, в финале одолев Лос-Анджелес (2:1).

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