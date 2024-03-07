Казахстан, Прем'єр-ліга, 2-й тур

Тобол – Єлімай – 4:2

Голи: Івановіч, 26, Шахов, 30, Купер, 72, Тапалов, 90+1 – Тамбе, 2, Шина, 53 (п.)

Вилучення: Шараванья, 62 (Єлімай, червона картка)

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У 2-му турі казахської першості Тобол на своєму полі перестріляв Єлімай і з 6-ма очками очолив турнірну таблицю. Господарі пропустили вже на другій хвилині, але на перерву пішли ведучи у рахунку 2:1 (другий гол Тобола і дебютний для себе у поточному сезоні забив український півзахисник Євген Шахов, розрядивши гармату з далекої відстані).

В середині другого тайму екс-вінгер Львова Шина з пенальті відновив статус-кво, але безглуздий фол Шараваньї далеко від воріт залишив Єлімай у меншості. Дотиснути знекровленого суперника було справою часу – Тобол забив ще двічі і святкував справедливу перемогу.

До слова, окрім Шахова і Шини у матчі взяли участь ще 3 екс-представники УПЛ – Ндіайє Пап Альюн з Ворскли, Микола Золотов з Колоса і Микита Корзун з Динамо.

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