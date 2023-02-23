Украинский полузащитник Дмитрий Лёпа вернулся в чемпионат Хорватии. 34-летний футболист подписал контракт с командой Младост Ждралови, сообщает официальный сайт клуба.

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Условия и сроки соглашения с представителем третьего дивизиона неизвестны.

Напомним, Лёпа – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Успел поиграть также за Кривбасс, Карпаты, запорожский Металлург, Металлист, венгерскую Академию Пушкаша и хорватский Осиек. Последним его клубом был перволиговый ВПК-Агро, который Дмитрий покинул 1 января. Провел 11 матчей в составе молодежной сборной Украины и забил 2 гола.

К слову, Младост после 15-ти туров идет в турнирной таблице на седьмой строчке, имея в своем активе 22 очка.

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