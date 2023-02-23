Український півзахисник Дмитро Льопа повернувся у чемпіонат Хорватії. 34-річний футболіст підписав контракт з командою Младост Ждралові, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Умови та терміни угоди з представником третього дивізіону невідомі.

Нагадаємо, Льопа – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2007 році. Встиг пограти також за Кривбас, Карпати, запорізький Металург, Металіст, угорську Академію Пушкаша і хорватський Осієк. Останнім його клубом був першоліговий ВПК-Агро, який Дмитро покинув 1 січня. Провів 11 матчів у складі молодіжної збірної України і забив 2 голи.

До слова, Младост після 15-ти турів йде у турнірній таблиці на сьомій сходинці, маючи у своєму активі 22 очки.

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