40-летний футболист объявил о завершении карьеры, опубликовав в Instagram видео с величайшими моментами.

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Первым и вместе с тем последним клубом Родригеса стал аргентинский Ньюэллс Олд Бойз, за ​​который он выступал с 2002 по 2005 годы, а также с 2019-го. Еще Макси успел поиграть за Атлетико, Эспаньол, Ливерпуль и Пеньяроль.

У полузащитника есть в активе и выступления за сборную Аргентины (57 матчей). Наиболее памятным для футбольного сообщества стал гол в ворота Мексики в 1/8 финала чемпионата мира 2006 года. Позже легендарный выстрел был признан самым красивым мячом турнира.